Ha preso a schiaffi una donna, che neanche conosceva e senza alcun motivo, mentre era ai tavolini di un bar. Poi ha provato a giustificarsi con le forze dell'ordine, intervenute sul posto, dicendo di averlo fatto perché glielo avevano chiesto gli alieni. Una spiegazione che però non è stata, ovviamente, ritenuta sufficiente dai poliziotti che, increduli, hanno proceduto a fermare l'uomo ed a disporre per lui una visita medica in ospedale, in attesa di capire se la donna aggredita sporgerà denuncia oppure lascerà cadere il fatto nel dimenticatoio.

La vicenda è accaduta a Milano, su viale Monte Nero, nella zona di piazza Cinque Giornate. La donna, trentasette anni, si trovava davanti ad un bar della zona assieme ad un'amica sua coetanea, quando è passato l'uomo. Si tratta di un trentaseienne come tanti, che passava in zona: l'uomo si è prima si è avvicinato al tavolo dove sedeva la donna e poi le ha mollato alcuni schiaffi al volto, senza dirle nulla né fare altro. I poliziotti che erano in zona sono immediatamente intervenuti, bloccandolo poco lontano. Ma di fronte alla richiesta di spiegazioni, l'uomo ha spiegato di "sentire le voci" e di aver preso a schiaffi la donna perché "me l'hanno detto gli alieni". Le forze dell'ordine, raccolta l'incredibile giustificazione dell'uomo, ne hanno disposto un ricovero all'ospedale Fatebenefratelli. La donna aggredita, invece, non ha avuto bisogno delle cure mediche per gli schiaffi subiti, cavandosela solo con qualche lieve conseguenza: adesso sarà lei che dovrà decidere se denunciare o meno l'uomo per l'aggressione subita mentre si trovava al bar.