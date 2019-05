È precipitato dalle scale esterne della Triennale di Milano, schiantandosi violentemente sull'asfalto. Un impatto che gli è costato la vita. È accaduto questo pomeriggio poco dopo le 16 quando la vittima, un uomo di 30 anni, secondo le prime ipotesi, un clochard, è caduto dalle scale di emergenza della struttura. Il tonfo è stato udito nitidamente da alcune persone sedute su una panchina poco lontana che una volta compresa la gravità di quanto accaduto hanno allertato immediatamente il personale sanitario del 118: sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi ma per il 30enne ormai non c'era più nulla da fare, troppo grave il trauma cranico riportato. E così, dopo averlo portato all'ospedale Fatebenefratelli dove è giunto in codice rosso, i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Disposta l'autopsia sul cadavere: si indaga per ricostruire quanto accaduto

Sul posto sono giunti anche gli agenti della Questura e del reparto della Scientifica che hanno transennato la zona per effettuare i rilievi del caso utili a ricostruire la dinamica di quello che secondo le prime ipotesi sembra essere un incidente: è possibile che la vittima fosse in uno stato di alterazione dovuta all'assunzione di alcol o droghe. Sul corpo verrà comunque effettuata l'autopsia che chiarirà i motivi del decesso e anche se avesse assunto o meno stupefacenti. Anche se non è escluso che possa essersi trattato anche di un gesto volontario o di un malore improvviso che potrebbe avergli fatto perdere l'equilibrio. Da quanto ricostruito finora, l'uomo avrebbe attraversato il parco, salendo sulle scale antincendio dalle quali è poi precipitato. Gli investigatori hanno ipotizzato che possa trattarsi di un senzatetto: l'uomo infatti non aveva documenti con sé e aveva delle pagine di giornale dentro le scarpe. La Triennale ha deciso di sospendere lo spettacolo che doveva andare in scena al Teatro dell'Arte – Kingdom, del collettivo spagnolo Agrupación Señor Serrano – in accordo con la compagnia.