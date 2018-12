in foto: La scala da cui è precipitato l’uomo (LaPresse)

Un uomo è precipitato questa mattina da una scala a chiocciola a Milano. L'episodio, stando a quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto poco dopo le 11 in viale Sabotino, in zona Porta Romana. Non è chiaro cosa ci facesse l'uomo, un 48enne, nel vano occupato dalla scala a chiocciola. La struttura si trova vicino alla sede stradale ed è chiusa da una recinzione: gli scalini, pieni di rifiuti di ogni sorta, portano in un locale sotterraneo, anch'esso molto sporco. Non è escluso che, data la presenza di cartoni di vino e lattine di birre, il vino fosse usato da qualche senza fissa dimora come rifugio.

Il ferito trasportato in codice giallo all'ospedale

La segnalazione all'Areu è arrivata alle 11.20: sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'automedica. Il ferito è stato soccorso dal personale paramedico e trasportato in ambulanza in codice giallo all'ospedale Fatebenefratelli: le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo di quello che potrebbe essere un incidente sono giunti anche i vigili del fuoco e i poliziotti della questura, chiamati a ricostruire quanto avvenuto per escludere che possa essersi trattato di qualcosa di diverso da un episodio accidentale.