in foto: Stazione di Lambrate, a Milano

Un uomo le cui generalità non sono ancora state rese note è stato investito e ucciso da un treno nei pressi della stazione di Lambrate a Milano, questa mattina poco dopo le 10. A riferirlo è la stessa Trenitalia che sul proprio sito web ha informato i pendolari degli eventuali ritardi sulla linea. Sul posto sono giunti immediatamente i soccorritori del 118 con un'ambulanza e un'auto medica che però non hanno potuto fare altro che constatare la morte dell'uomo. Nella stazione ferroviaria alla periferia di Milano sono arrivati poi polizia ferroviaria e vigili del fuoco. Gli agenti hanno dato il via ai rilievi e ascoltati i testimoni per cercare di ricostruire quanto accaduto e per capire se si sia trattato di un gesto volontario o meno.

Dopo l'incidente disagi e rallentamenti per il traffico ferroviario

Diversi i disagi causati dal tragico incidente, dopo il quale si sono registrati rallentamenti su tutta la linea come spiegato in una nota sul proprio sito web da Trenitalia in una nota: "Il traffico ferroviario nel nodo di Milano è rallentato dalle ore 10.35 – scrivono – i treni in arrivo e in partenza utilizzano gli altri binari disponibili con ritardi fino a 20 minuti. Interessati Frecciarossa 9306,9608,9627 e 9714". La situazione resta comunque in aggiornamento.