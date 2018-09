in foto: Immagine di repertorio

Tragico incidente stradale, nella notte appena trascorsa, a Milano, in viale Vittorio Veneto, dove un uomo è stato investito e ucciso da un tram della linea 9. Stando a quanto si apprende la vittima, un uomo di circa 35 anni, avrebbe attraversato i binari proprio mentre stava sopraggiungendo il tram – da via Bastioni di Porta Venezia verso viale Vittorio Veneto – non lasciando possibilità di manovra al macchinista, che lo ha centrato in pieno. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Milano e i sanitari del 118: quando l'uomo è stato estratto, però, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo.

La vittima non è stata ancora identificata: sarebbe un uomo di circa 35 anni di età; non si esclude possa trattarsi di uno dei migranti che, di notte, stazionano proprio nel luogo in cui è avvenuto il tragico incidente. Sul posto, per effettuare tutti i rilievi del caso utili a determinare l'esatta dinamica dell'incidente mortale, sono arrivati gli agenti della Polizia Municipale di Milano.