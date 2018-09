Scene di follia questa mattina a Milano, in zona Niguarda. Alcuni passanti, stando a quanto riportato dalla testata "Milanotoday", hanno segnalato alle forze dell'ordine la presenza in via Ornato di un ragazzo, che si aggirava per la strada mezzo nudo e con dei cocci di bottiglia in mano. Il giovane, uno straniero, poco prima dell'arrivo dei carabinieri aveva rovesciato alcuni cestini dell'immondizia e aveva urlato alcune frasi contro l'Italia, affermando di voler andare via dal nostro Paese. Quando sono arrivati i militari dell'Arma, però, attorno alle 7.30, il ragazzo si è immediatamente tranquillizzato e si è lasciato fermare senza opporre resistenza. La pattuglia dei carabinieri intervenuta era dotata di taser, il cui utilizzo anche a scopo di deterrente si è rivelato dunque inutile. Il giovane è stato portato in caserma per l'identificazione: è emerso che poche ore prima, nella notte, era stato ricoverato all'ospedale Niguarda. I medici gli avevano medicato alcune ferite e lo avevamo poi dimesso. Non è chiaro come il giovane si sia procurato le ferite: fatto sta che poche ore dopo essere uscito dall'ospedale ha iniziato a dare in escandescenza sempre nella stessa zona. Non si sa, nello specifico, cosa abbia fatto tanto infuriare il ragazzo.