Momenti di tensione nel pomeriggio di oggi in via Bellerio a Milano, storica sede della Lega. Un uomo armato di accetta o altra arma da taglio si sarebbe avvicinato alla sede del partito inveendo contro i politici e cercando di aggredire un dipendente di Radio Padania. Fortunatamente il dipendente è riuscito a schivare il colpo, evitando di rimanere ferito. La dinamica dell'episodio è ancora confusa. L'uomo armato è stato comunque fermato dalle forze dell'ordine senza che potesse fare del male a qualcuno ed è stato portato via dai carabinieri, che hanno confermato il fermo riferendo però di non aver trovato alcuna arma.

L'episodio mentre è in corso lo spoglio per le regionali lombarde.

L'episodio è avvenuto mentre, nella sede di via Bellerio, lo stato maggiore della Lega è riunito attorno ad Attilio Fontana, candidato governatore della Regione Lombardia in procinto di succedere ufficialmente a Roberto Maroni. Le prime proiezioni basate sullo spoglio delle schede, iniziato oggi alle ore 14, danno infatti Fontana nettamente avanti rispetto al suo sfidante più accreditato, il sindaco Pd di Bergamo Giorgio Gori. Dieci i punti percentuali che separano i due. Proprio mentre si procedeva con lo spoglio si sarebbe verificata la tentata aggressione. Secondo quanto riferito dal militante del Carroccio protagonista dell'episodio, l'aggressore, uno sconosciuto, avrebbe anche estratto l'ascia o comunque un'arma da taglio cercando di colpirlo: poi lo avrebbe insultato con parole come "leghista di merda", prima di essere fermato dalle forze dell'ordine.