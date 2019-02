in foto: Foto di repertorio

Un uomo è stato accoltellato in strada a Milano e l'intera scena è stata ripresa da alcuni passanti. E' successo tra viale Farini e viale Stelvio intorno alle 18 di oggi, domenica 3 febbraio. Il ferito è di origini nordafricane, ma ancora non sono state diffuse le sue generalità. Dopo l'aggressione si è recato a piedi all'ospedale Niguarda, dov'è tuttora ricoverato e stando a quanto si apprende, le sue condizioni sarebbero gravi. Avrebbe diversi tagli sul corpo e sul volto.

Nel video realizzato da chi ha assistito alla scena si vede il momento in cui un uomo con un piumino marrone si posiziona sopra il rivale e lo accoltella più volte. L'uomo a terra cerca di schivare i colpi, ma alcuni vanno a segno. Sul marciapiede accanto altri due uomini si prendono a pugni. Uno di questi atterra l'altro, poi raggiunge il nordafricano rimasto ferito a terra e lo prende a calci sul volto. Il fatto avviene a pochi metri dalla fermata del bus e mentre in strada c'è molto traffico. Nessun passante interviene, probabilmente per paura, data la violenza dell'aggressione. Dopo qualche minuto l'uomo ferito si alza da terra e si reca da solo al pronto soccorso dell'ospedale più vicino. Sul caso indaga la polizia, che sta esaminando tutti i video realizzati per ricostruire il movente e per cercare di identificare i responsabili della brutale aggressione.