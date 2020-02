Una rissa in pieno centro a Milano culminata con un accoltellamento: a farne le spese un 43enne che è rimasto ferito al collo, tanto da essere portato in ospedale. L'autore del'aggressione, rimasto ferito a sua volta da alcuni colpi ricevuti al viso, è stato portato in un altro ospedale. Un altro accoltellamento è avvenuti nella medesima zona nelle stesse ore, sempre a Porta Venezia. Tre i feriti complessivi di questi episodi di violenza avvenuti nelle scorse ore, uno dei quali particolarmente grave.

In via Lazzaro Palazzi, infatti, è scoppiato una lite violenta tra un 47enne di origine egiziana ed un cittadino eritreo di 43 anni: ad avere "la meglio" in questa rissa, era proprio il cittadino proveniente dall'ex colonia italiana sul Mar Rosso, che aveva colpito al viso l'egiziano che, vistosi in difficoltà in questa sorta di "confronto", ha ben pensato di estrarre un'arma da taglio, forse un taglierino, colpendo l'altro all'altezza del collo. Uno squarcio ampio, che ha costretto i sanitari del 118, intervenuti sul posto, a portarlo in codice rosso all'ospedale Policlinico, dove si trova in gravi condizioni. L'aggressore invece è stato portato in codice giallo al Fatebenefratelli, per i colpi presi al viso dall'altro. Sulla vicenda indagano ora gli agenti di polizia, intervenuti sul posto. Non è stato, come detto, l'unico caso: poco prima, in via Panfilo Castaldi, sempre in zona Porta Venezia, due giovanissimi hanno avuto una feroce lite, culminata anche in questo caso con un ferimento. Si tratta di un egiziano di 18 anni, ferito da un coccio di bottiglia da un marocchino di 19 anni. L'episodio è accaduto poco dopo la mezzanotte: anche in questo caso sono intervenuti gli agenti della Questura di Milano.