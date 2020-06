Il restauro di facciate e portici di piazza Duomo a costo zero. La Giunta del Comune di Milano ha approvato in una delibera la sponsorizzazione da parte di un privato per il restauro dei palazzi comunali che si affacciano sulla piazza centrale della città e sulle vie Mazzini e Mengoni. C'è già un'azienda che si è offerta di coprire per intero le spese, pari a 3,1 milioni di euro: "Proseguiamo nel percorso di valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune e in questo caso con un intervento di restauro importante e prestigioso in piazza Duomo", ha detto l'assessore al Demanio Roberto Tasca, giudicando l'intervento a costo zero come un "passaggio che racconta molto bene il grado di partecipazione dei privati all'interesse pubblico. Con le dovute garanzie a tutela dei beni comunali e della libera concorrenza, contenute in questa delibera, credo che il connubio pubblico-privato sia una strada virtuosa da perseguire", ha poi concluso.

I cartelloni pubblicitari copriranno massimo il 25 per cento della superficie

La sponsorizzazione riguarda pure la redazione e l’attuazione di un Piano di Conservazione, a cura dello sponsor e dell’Amministrazione Comunale, oltre alla realizzazione di un Consuntivo Scientifico sulle opere. La copertura pubblicitaria riguarderà una superficie non superiore al 25 per cento, per tre-quattro campate per volta e per non più di 48 mesi, non prorogabili. Il restauro si svolgerà in diverse fasi: pulitura, incollaggi, sigillature e stuccature, consolidamento in profondità, consolidamento corticale, protezione delle superfici, nelle modalità adeguate definite secondo le risultanze delle indagini diagnostiche. Sarà inoltre messo in opera un sistema di monitoraggio continuo della struttura.