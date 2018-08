in foto: Foto da Facebook @Antonio Rullo

Un tram ha investito un'ambulanza in via Bergamo, a Milano: tanta paura ma fortunatamente nessun ferito. Sul posto è già accorsa la Polizia locale per gli accertamenti relativi alla dinamica dell'incidente. Il 118 ha fatto sapere comunque che non ci sono persone coinvolte nell'incidente, e così a parte l'ovvia paura per la scena inusuale e per l'incidente avvenuto, tutto si è concluso nel migliore dei modi.

L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 17 agosto: un tram dell'Atm ha investito un'ambulanza della "First Aid" su via Bergamo, in zona Porta Romana, nella parte sud-orientale del capoluogo lombardo. Stando a quanto spiegati dai sanitari del 118, non risultano persone ferite: tutta da chiarire, invece, la dinamica dell'incidente che ha portato alla collisione tra i due mezzi di trasporto, tra cui un tram che muovendosi su rotaia aveva anche un percorso "obbligato". Sul posto, gli agenti della Polizia locale sono subito accorsi per i rilievi del caso. A fare le maggiori spese pare essere stata proprio l'ambulanza, colpita nella fiancata sinistra dal tram.