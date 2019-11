Un grande portale che sembra uscito da un film di fantascienza, con luce, aree verde e spazi aperti. È l'edificio che completerà il quartiere di CityLife, una "porta di ingresso" alle tre torri disegnata dallo studio di architettura Big-Bjarke Ingels Group e selezionato dopo una gara internazionale. Il progetto presentato oggi da CityLife è l'inizio dell'ultima fase dei lavori. Completa le volumetrie previste per i due lotti rimanenti e crea una via d'accesso per collegare la piazza creata dai grattacieli Allianz, Generali e PwC con la stazione di Domodossola e la zona di corso Sempione.

Un portale per CityLife: il progetto da fantascienza tre aree verdi e luce

La nuova maxi struttura sarà costituita da due edifici collegati da un'unica copertura a portico. Più bassa delle tre torri esistenti, ma abbastanza ampia e spettacolare da incorniciarle e dare compiutezza all'immagine complessiva della zona. Quando i lavori saranno terminati, per arrivare a CityLife si potrà percorrere un'ampia area verde e passare sotto il portico, che nel suo punto più stretto avrà una larghezza di 18 metri. Complessivamente il nuovo edificio si svilupperà su una superficie di 53.500 metri quadri, per una lunghezza di oltre 200 metri. In cima ai due palazzi ci saranno terrazze multifunzionali con vista sul panorama futuristico della zona. I lavori di costruzione per l'ultimo elemento iconico dello skyline meneghino dovrebbero iniziare nel 2021 e concludersi entro due anni.

"Il progetto dello studio Big va a completare l’area con una soluzione in linea con i nostri valori e obiettivi, un progetto che abbiamo sposato sin da subito – ha commentato Armando Borghi, Amministratore Delegato di CityLife – Il building aggiungerà un nuovo elemento alla definizione di CityLife, un progetto pensato per le persone e per la città di Milano che oggi è un un’area all’avanguardia".