in foto: Monumento ad Alberto Ascari

Il pilota e campione del mondo Alberto Ascari, vincitore del mondiale di Formula 1 nel 1952 e nel 1953, verrà omaggiato con un monumento che sarà collocato in largo Ascari, quartiere Romolo di Milano. Il Comune ha approvato la donazione dell'opera, realizzata in calcestruzzo dal maestro Francesco Triglia, da parte dell'Automobile Club Milano. Si tratta di una struttura in forma ellittica che suggerisce una curva e su cui verrà inserito un bassorilievo che rappresenta l'automobile con cui Ascari vinse. Ha un valore di 23.500 euro. "Accogliamo con particolare soddisfazione l'omaggio a uno dei più grandi piloti del Novecento, che ha compiuto imprese sportive eccezionali per il nostro Paese e a cui Milano ha già dedicato l'omonimo largo", ha dichiarato l'assessore all'Urbanistica del Comune di Milano Pierfrancesco Maran.

La Russa (Aci Milano): "Giusto che la sua città lo ricordi in modo adeguato"

Felice della decisione presa dal Comune di Milano e dalla Sovrintendenza è il presidente dell'Automobile Club Milano Geronimo La Russa. Il monumento, spiega, "vuole rendere indelebile il ricordo di uno sportivo milanese che con le sue vittorie ha contribuito a tenere alto il prestigio italiano nel mondo. Ascari è l'ultimo italiano ad avere vinto il titolo iridato della Formula 1 ed è l'unico ad averlo vinto due volte. Giusto che Milano, sua città natale, lo ricordi in modo adeguato". L'opera ha ricevuto l'ok dalla Sovrintendenza, dalla Commissione del Paesaggio e dal Municipio 6 di Milano.