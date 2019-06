Milano, un fondo per aiutare chi resta disoccupato poco prima della pensione: ecco come funziona

Fondazione Welfare Ambrosiano ha lanciato “Welfare pensione”, un fondo di garanzia da 2,5 milioni di euro per aiutare i disoccupati a cui mancano massimo due anni per andare in pensione: “Chi perde il lavoro alla soglia dell’età pensionabile si ritrova spesso privo di ogni giusta garanzia”, ha detto l’assessore alle Politiche per il lavoro Cristina Tajani. Ecco chi può accedere al fondo e come funziona.