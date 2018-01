Oggi nelle mense scolastiche – e non solo – dove i pasti sono forniti e cucinati da Milano Ristorazione, niente michette ma grissini. Il pane è stato prontamente ritirato dopo la segnalazione arrivata ieri da una scuola dell'infanzia del ritrovamento di un non meglio precisato "corpo estraneo" all'interno del panino. Immediatamente l'azienda si è messa all'opera e ha fermato la distribuzione del pane in tutte le utenze. Una scelta presa a "titolo cautelativo" per portare a termine gli "accetamenti dovuti", spiegano dall'azienda che si occupa di catering e servizio refezione.

Così oggi studenti e impiegati si sono dovuti accontentare dei grissini. "Al momento – ha dichiarato Milano Ristorazione – sono in corso le analisi per capire cosa sia finito nel pane, visto che pare non si capisca l'origine della materia, che potrebbe anche essere parte del nastro trasportatore".