Un ragazzo di 23 anni è stato arrestato dagli agenti della squadra volanti di Milano per violenza sessuale. L'episodio è avvenuto due notti fa in zona Comasina: secondo quanto ricostruito madre e figlia, di 84 e 67 anni, erano appena arrivate in taxi dopo essere state al pronto soccorso. La figlia avrebbe dovuto accompagnare la madre a casa e poi ripartire col taxi. Non appena l'auto si è fermata, però, il ragazzo, completamente ubriaco, si è avvicinato alle due donne. Dapprima si è avvicinato alla madre, palpeggiandola: l'anziana è riuscita poi a scappare nel portone di casa. A quel punto il 23enne ha molestato la figlia, che nel tentativo di sfuggire alle molestie si è rifugiata nel taxi. Il ragazzo a questo punto si sarebbe denudato e avrebbe cercato di spingerla nella vettura, palpeggiandola. In difesa della 67enne sono intervenuti lo stesso tassista e una donna che passava in auto.

In manette un richiedente asilo della Guinea con precedenti: rischia l'espulsione.

A mettere fine alle molestie sono stati però i poliziotti della squadra volanti, nel frattempo intervenuti dopo diverse segnalazioni. Il 23enne è stato arrestato: si tratta di un richiedente asilo originario della Guinea, con precedenti per furto, rapina e resistenza. Secondo quanto accertato il ragazzo era in giro nel quartiere completamente ubriaco a bordo di un monopattino. Il 23enne sarà processato oggi per direttissima: rischia l'espulsione dall'Italia.