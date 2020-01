in foto: Immagine di repertorio

È stato arrestato per maltrattamenti in famiglia l'uomo di 36 anni che nel pomeriggio di ieri martedì 7 gennaio ha aggredito la propria compagna con una mannaia: teatro dell'aggressione un appartamento in via Lodovico il Moro a Milano, zona sud della città, dove l'uomo viveva con la compagna. Stando a quanto ricostruito il 36enne si è scagliato contro la donna, una 39enne di nazionalità ucraina, al culmine di un litigio. Ad allertare il 112 è stata proprio la vittima che ha richiesto l'intervento della polizia subito dopo essere stata minacciata dal compagno: quando gli agenti sono giunti sul posto intorno alle 14 di ieri hanno trovato la donna spaventata e visibilmente scossa e l'uomo con ancora in pugno la mannaia dalla lama di almeno 30 centimetri.

La donna da tempo vittima di violenze da parte del compagno

Stando a quanto raccontato alla polizia il 36enne in evidente stato di alterazione alcolica armato di una grossa mannaia da cucina ha affrontato la compagna prima minacciandola e poi aggredendola fisicamente, per fortuna la donna è riuscita a sfuggire alle violenze dell'uomo richiedendo l'intervento delle forze dell'ordine. Secondo quanto emerso dalle indagini sembra che la donna abbia subito numerose aggressioni verbali e fisiche durante la loro relazione che andava avanti da tempo: solo la notte precedente i poliziotti del commissariato di Porta Genova erano intervenuti su sua richiesta. L'uomo a questo punto è stato arrestato con le accuse di maltrattamenti e tentate lesioni aggravate, prima di essere condotto presso il carcere di San Vittore.