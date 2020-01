in foto: Vito, il gatto superstar (Foto dalla pagina Facebook "Vituzzo superstar, ovvero come diventare un gatto bionico")

Si chiama Vito ed è un gatto speciale, "bionico", come lo amano definire le sue padrone Silvia e Linda che per arrivare a renderlo così famoso hanno dovuto patire una grande pena. La storia di Vito è simile a quella di tanti altri gatti vittime di incidenti stradali, ma a renderla unica – a modo suo – sono state le due "mamme" che hanno deciso di raccontarla, passo dopo passo, su Instagram. Aprendo un profilo a lui dedicato, anche su Facebook, Vito – rinominato "Vituzzo superstar" (@vituzzosuperstar il nickname del social per le foto) e "Vituzzo superstar, ovvero come diventare un gatto bionico" -, è entrato nella vita di migliaia di persone, incuriosite da quel gattino di sei anni a cui mancano le zampe posteriori.

La storia: la tragedia e la rinascita sotto il segno della simpatia

Arrivato da San Vito lo Capo, paese da cui ha poi preso il nome, è sbarcato a Milano dove vivevano – e vivono tuttora – le sue mamme. E mentre la vita scorreva veloce e senza intoppi, Silvia e Linda hanno organizzato un viaggio durante il quale, però, è accaduta la tragedia. Vito è rimasto vittima di un incidente: un'automobile l'ha investito provocandogli seri danni alle zampe posteriori, costringendo i veterinari ad amputarle per evitare conseguenze peggiori. Lo sconforto e lo sgomento, inutile a dirsi, si erano impossessati di Linda e Silvia, così lontane da Milano e dal loro micio. Ma se è vero che solo nel buio la luce può tornare a splendere, le due neo sposine hanno cercato di trovare uno spiraglio luminoso per ribaltare la situazione in loro favore e guardare al giglio che poteva rifiorire piuttosto che al fiore a rischio deperimento. Così, il loro gatto speciale è diventato "l'oggetto" delle loro storie di Instagram, così speciale da seguirlo passo passo sino al giorno dell'operazione per l'installazione di una prima protesi che potesse consentirgli, quantomeno, di stare in piedi. Da lì in poi è stato tutto un crescendo di allegria e affetto, oltre che di riadattamento a una vita diversa, che non poteva più essere come prima ma che non per forza dovesse essere peggiore.

"Diverso", molto spesso, significa bello in un'altra maniera, a modo suo. Unico. E più i video e le foto venivano postate, più aumentava il numero di follower sulla pagina Instagram. E, forse, il punto di forza dell'esibire un momento difficile come quello che hanno attraversato, è stato nel non voler impietosire a tutti i costi le persone, bensì guardare col sorriso anche le situazioni che sembravano più tragiche. Ora, da quanto si evince dagli ultimi video, le protesi di Vituzzo sono state perfettamente "accettate" dal felino che pare vivere con normalità i due arti metallici, anche se qualche limitazione, inevitabilmente, l'ha subìta. Per esempio, Vito fa fatica a saltare per salire sul divano, motivo per cui l'accesso al medesimo gli è agevolato con una "scalinata" di cuscini. Viceversa, a scendere da "grandi" altezze non fa alcuna fatica, essendo le zampe anteriori quelle indicate per un atterraggio sicuro e ammortizzato. La storia che ha appassionato migliaia di utenti social continua ad arricchirsi di nuove puntate e ha anche oltrepassato i confini nazionali: ne ha parlato perfino l'inglese "Daily mail".