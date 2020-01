in foto: Le pietre d’inciampo per ricordare i milanesi deportati (LaPresse)

Lunedì 27 gennaio in tutto il mondo si celebra la Giornata della memoria. Milano ricorda le vittime dell'Olocausto con una serie di eventi per ravvivare il ricordo di chi ha patito gli orrori dei campi di concentramento nazisti. Dopo la posa delle ventotto nuove pietre d'inciampo e la chiusura del progetto "Free, Non c’è futuro senza memoria" la città è pronta a ospitare diverse altre iniziative con diversi attori coinvolti nell'ampio programma di "Milano è memoria".

Tutti gli appuntamenti che anticipano la giornata della memoria

Nel fine settimana compreso tra venerdì 24 e domenica 26 gennaio inizieranno ad andare in scena diversi appuntamenti che anticiperanno le celebrazioni dedicate al giorno della memoria previste per lunedì 27 gennaio. Tra gli eventi del weekend segnaliamo:

Voci da Ravensbruck : un incontro per testimoniare l'esperienza vissuta dalle donne nei lager nazisti. L'evento andrà in scena a partire dalle 21 di venerdì 24 gennaio presso la Cascina Cotica (spazio Scopri Coop) di via Natta 19. Nel corso dell'appuntamento si parlerà delle storie delle circa 120mila donne che hanno vissuto i soprusi del campo di sterminio di Ravensbruck, a nord di Berlino, dal maggio 1939 al 30 aprile 1945.

Commemorazione al "Monumento al deportato ": a Sesto San Giovanni, nella giornata di sabato 25 gennaio prenderà vita la cerimonia di deposizione delle Corone commemorative da parte del Parco Nord Milano e dei Comuni di Cormano, Bresso, Cusano Milanino, Cinisello Balsamo, Muggiò, Nova Milanese, Novate Milanese e Sesto San Giovanni. L'appuntamento si svolgerà a partire dalle 14.30 presso il Parco Nord di Milano.

Incontro con il figlio di Giorgio Perlasca: domenica 26 gennaio alle ore 21 è in programma un incontro con il figlio di Giorgio Perlasca, "Giusto tra le Nazioni"che durante l'occupazione nazista a Budapest salvò oltre 5000 ebrei. Sarà l'occasione per ricordare il coraggio di un uomo che ha deciso di mettere a repentaglio la sua vita per salvarne migliaia di altre.

Gli appuntamenti del 27 gennaio

Per le celebrazioni del 27 gennaio, in occasione della giornata della memoria, Milano è pronta a ospitare diverse iniziative: