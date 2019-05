in foto: immagine di repertorio

Ora rischia una denuncia per atti osceni, ma lei credeva di non fare nulla di male. Una turista francese di 24 anni è stata identificata dalla polizia dopo essersi fatta una doccia, completamente nuda, nella fontana dell'Apple store di Milano, in piazzetta del Liberty. Sono stati alcuni passanti, increduli testimoni della scena, a chiamare le forze dell'ordine per segnalare quanto stava accadendo. La bravata della 24enne è comunque durata poco: all'arrivo degli agenti si stava già allontanando su corso Vittorio Emanuele, con addosso vestiti offerti dalle persone presenti.

La turista si è giustificata: Non pensavo fosse vietato in Italia"

"Non pensavo fosse vietato in Italia, non credevo di aver fatto qualcosa di male", ha detto la turista francese per giustificarsi. La giovane, secondo quanto riferito dalla questura, non era ubriaca o alterata da sostanze. Contro di lei per il momento non sono stati presi provvedimenti, rischia di essere denunciata per atti osceni.

A Roma una 33enne nuda nella fontana dei Quattro Fiumi di piazza Navona

Non mancano i precedenti di bagni osé in fontane e luoghi pubblici. Uno dei più recenti, nel gennaio 2018, riguarda una 33enne toscana che si tuffò senza vestiti nella fontana dei Quattro Fiumi di piazza Navona, a Roma, e venne per questo denunciata per atti osceni. La giovane si giustificò dicendo di essersi buttata per lavarsi. Fu fatta rivestire dai carabinieri e accompagnata in caserma.