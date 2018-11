in foto: Un momento della truffa registrato dalle telecamere

Sono 28 le persone arrestate questa mattina all'alba dai carabinieri della compagnia di Rho nell'ambito di un'operazione volta a smantellare un vero e proprio gruppo criminale dedito a furti e rapine. Secondo l'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, le persone fermate (22 cittadini peruviani, 3 italiani, un colombiano, un cubano e un egiziano) sono ritenute responsabili nello specifico di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti aggravati, borseggi, rapine, furti in abitazione e ricettazione. Di queste 21 sono in carcere, 6 agli arresti domiciliari e una con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Secondo quanto ricostruito dai militari, i truffatori avvicinavano le vittime, perlopiù donne e anziani, con il sistema del cosiddetto "tocomocho", ovvero veniva loro offerto loro di comprare un biglietto della lotteria pluripremiato, perché impossibilitati a ritirare la somma in quanto sprovvisti di documenti, ad un prezzo inferiore a quello della somma vinta. L’indagine è partita nel gennaio 2018 e ha permesso di individuare tutte le persone appartenenti al gruppo criminale che aveva base operativa a Milano, ma agiva in diverse città del Centro-Nord come Milano, Roma, Firenze e Mantova.