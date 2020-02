in foto: Il coniglio salvato dai volontari Enpa

Era nascosto sotto un'auto, visibilmente spaventato e disorientato. Così i passanti che lo hanno notato hanno allertato i volontari dell'Enpa che sono intervenuti e hanno tratto in salvo il coniglio. È accaduto nei giorni scorso a Milano, in zona Baggio: l'animale è stato notato da un uomo che stava passeggiando e ha sentito i versi del coniglio provenire proprio dall'auto parcheggiata. A quel punto non ha potuto fare altro che chiedere aiuto spaventato del fatto che il bellissimo esemplare potesse anche essere ferito. Per fortuna però così non è stato e quando gli operatori dell'Enpa hanno raggiunto il posto per soccorrerlo hanno travato il piccolo coniglio molto spaventato e hanno faticato non poco per convincerlo a entrare nel trasportino.

Non sappiamo se sia stato abbandonato o sia scappato

"Non sappiamo se sia stato abbandonato o sia scappato essendo molte le case con giardino in questa zona – fa sapere Enpa in un lungo post pubblicato sulla propria pagina Facebook – abbiamo già provveduto ad affiggere delle locandine ma nessuno ci ha ancora contattato". Qualora il proprietario non dovesse farsi vivo, l'Enpa ha invitato chiunque avesse informazioni a telefonare allo 0297064220 o a scrivere a info@enpamilano.org. Magari il piccolo coniglio potrebbe trovare una nuova casa molto presto.