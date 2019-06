in foto: Immagini di repertorio

Il corpo senza vita di un uomo di 77 anni è stato trovato nella serata di ieri, lunedì 3 giugno, dentro il canale Villoresi nel comune di Arconate, in provincia di Milano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Milano e gli operatori del 118 Areu con un'automedica e un'ambulanza della Croce Rossa di Busto Arsizio (Varese), oltre ai carabinieri del comando di Legnano. Le squadre dei pompieri si sono messe in azione e con l'aiuto dei sommozzatori hanno recuperato la salma dell'anziano a Busto Garolfo, alcuni chilometri più a valle. Per lui paramedici non hanno potuto fare più niente.

Un passante ha dato l'allarme: potrebbe essere un gesto volontario

A dare l'allarme, attorno alle 22.40 di lunedì, è stato un passante che chiamato il 112 spiegando di aver visto un corpo in acqua all'altezza di via Moiana, ad Arconate, nelle vicinanza del Parco degli alpini. Sono in corso le indagini dei militari di Legnano per capire cosa sia accaduto. Non è certo che l'uomo si sia gettato volontariamente nel corso d'acqua, anche se questa rimane l'ipotesi più probabile e al momento non sono emersi elementi che facciano pensare al coinvolgimento di altre persone.

Ad aprile il corpo di una donna ritrovato nel Villoresi a Monza

Una tragedia con tratti simili a quella di Arconate è avvenuta nel mese di aprile a Monza: una donna di 64 anni è morta annegata nel canale Villoresi. Stando a quanto ricostruito si sarebbe tolta la vita gettandosi nel corso d’acqua davanti agli occhi del marito. La donna, a quanto emerso in seguito, soffriva da tempo di depressione.