Si trovava in un negozio quando ha abbassato lo sguardo e ha visto un portafogli a terra: quando lo ha raccolto e lo ha aperto ha trovato diverse migliaia di euro in contanti oltre a carte di credito e documento. A quel punto senza esitazione ha deciso di consegnare il borsellino alla polizia. È accaduto a Milano, giovedì pomeriggio: la protagonista di questa storia è una donna di 40 anni, cittadina romena, che ha raccontato agli agenti del commissariato Villa San Giovanni di aver trovato il portafogli poco prima in un negozio.

Un bellissimo gesto di solidarietà

A quel punto la polizia ha esaminato il borsellino e ha trovato al suo interno non solo soldi in contanti per 4mila euro, ma anche documenti di identità e carte di credito: è stato semplice rintracciare il legittimo proprietario che contattato dagli agenti quasi non riusciva a credere di aver ritrovato tutto. Un bellissimo gesto di solidarietà dunque da parte della donna che ha ottenuto il ringraziamento dell'uomo che alla polizia ha spiegato che i soldi erano i risparmi di diverse settimane di lavoro.