in foto: foto di repertorio

Tragedia la scorsa notte a Milano dove un ragazzo di 24 anni è morto dopo essere stato investito da un treno della metropolitana all'altezza della stazione di Pasteur: la vittima è stata travolta da un convoglio della linea rossa M1 che viaggiava in direzione Sesto 1 Maggio. L'allarme è scattato poco dopo la mezzanotte e sul posto sono accorsi i soccorritori del 118 insieme con i vigili del fuoco e i carabinieri.

Si indaga su incidente o gesto volontario

Purtroppo però per il 24enne non c'era più nulla da fare: quando il personale medico ha raggiunto il posto con un'ambulanza e un'auto medica il giovane era già morto, troppo gravi le ferite riportate nell'investimento. I militari insieme con glia genti della polfer hanno immediatamente dato il via ai rilievi per tentare di capire se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area per permettere le operazioni di rimozione del corpo e i rilievi. Mentre la metropolitana è rimasta ferma per diversi minuti prima di tornare a funzionare