Un uomo ha perso la vita a Milano dopo essere stato travolto da un tram all'altezza di via Bignami, all'incrocio con viale Fulvio Testi, alla periferia nord della città. L'incidente è avvenuto alle 19.20. Sul posto sono accorsi gli equipaggi del 118, ma per la vittima non c'è stato niente da fare. Gli agenti della polizia locale indagano per ricostruire la dinamica di quanto avvenuto, sono in corso i rilievi del caso.

Uomo travolto e ucciso da un tram: malore per il conducente

L'uomo investito, di 45 anni, è stato travolto da un tram della linea 31 che viaggiava in direzione della periferia. I sanitari si sono dovuti prendere cura del conducente del mezzo Atm, che dopo l'incidente ha avuto un malore ed è stato soccorso in codice verde.