in foto: Immagine di repertorio

Tragico incidente stradale questa mattina poco dopo le otto a Baggio, alla periferia ovest di Milano. Un uomo di settantuno anni stava passando con la sua bicicletta in via Riccardo Lombardi quando è stato travolto da un'automobile. L'impatto è stato molto violento e l'anziano ha riportato ferite gravi ed è deceduto in ospedale.

Il ciclista trasportato all'ospedale San Carlo in codice rosso

L'allarme è arrivato alle 8.20 di venerdì 7 giugno e immediatamente sono scattati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 Areu in elisoccorso e con un'ambulanza. Il 71enne è stato portato in codice rosso al pronto soccorso del San Carlo, dove le condizioni sono apparse subito gravissime. È deceduto poco dopo l'arrivo in ospedale. Gli agenti della polizia locale di Milano stanno effettuando le indagini per chiarire la dinamica dell'incidente, mentre nella zona il traffico è andato in tilt.

Scontro tra auto e scooter in piazza Durante: grave un 44enne

Nella serata di giovedì 6 giugno un altro incidente dagli esiti drammatici, questa volta tra un'auto e uno scooter, è avvenuto in piazza Durante attorno alle 19.30. Un uomo di quarantaquattro anni, che viaggiava a bordo del motociclo, è rimasto gravemente ferito. Lo scooter si è scontrato con una Citroen guidata da un italiano di cinquantasei anni. Secondo una prima ricostruzione, lo schianto sarebbe stato provocato dal mancato rispetto di un semaforo rosso da parte di uno dei due conducenti. Per chiarire le responsabilità sono intervenuti i vigili urbani. Il motociclista è stato portato in ambulanza al Policlinico di Milano e la sue condizioni sono giudicate critiche.