Aveva trasformato il suo bed & breakfast in una casa d'appuntamenti dove escort ricevevano i clienti che le contattavano online. A Milano la polizia ha denunciato un uomo di 32 anni, cittadino bielorusso, per sfruttamento della prostituzione ai danni di una ventenne russa, che era presente quando gli agenti sono entrati nell'appartamento di via Silva, in zona Portello.

Finto Bed & Breakfast usato come casa d'appuntamenti

Le indagini della polizia sono partita dalle segnalazioni degli altri residenti del condominio, che durante le settimane di lockdown, essendo costretti a trascorrere le giornate in casa, si sono accorti di un insolito viavai dall'abitazione del 32enne. Gli agenti hanno iniziato a controllare e osservare quanto avveniva e sono riusciti a ricostruire tutta la vicenda, anche grazie alle parole di alcuni clienti intercettati nel corso delle indagini. L'attività era ‘alimentata' attraverso annunci sul sito internet “EscortForumIt.xxx”, con informazioni sulle ragazze e relativi recapiti da contattare per prendere appuntamenti. Le giovani "offerte" ai clienti erano due, entrambe ventenni e di origini russe. La somma da pagare andava dai 200 ai 250 euro l'ora.

All'arrivo della polizia il proprietario si è barricato nell'appartamento

All'arrivo delle forze dell'ordine, l'uomo si è barricato all'interno dell'appartamento. Per entrare gli agenti hanno dovuto chiamare i vigili del fuoco e utilizzare un'autoscala per raggiungere una finestra al terzo piano dello stabile. Nelle stanze sono stati trovati materiali tra cui lubrificanti, sex toys, e preservativi. Nel presunto B&B gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato anche circa 14mila euro, ritenuti frutto dell'attività di prostituzione. Le indagini proseguono per ricostruire l’intero impianto organizzativo dell'attività.