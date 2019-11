in foto: Tram deragliato in zona Città Studi a Milano

Un tram è deragliato in via Amadeo in zona Città Studi a Milano, all'interno del territorio del Municipio 3. L'episodio è avvenuto probabilmente a causa di masselli malposizionati e sporgenti. Il mezzo pubblico ha danneggiato un'automobile mandando in frantumi i vetri del lunotto posteriore della vettura. Non si segnalano feriti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Milano.

A dare notizia dell'accaduto, su Facebook, è il consigliere di zona Marco Cagnolati: "Non sembra avere proprio pace la nostra zona, dopo l'allagamento e la voragine di ieri sera in Via Ronchi, nonostante le ripetute segnalazioni inviate anche personalmente in questi anni all'amministrazione relative al dissesto dei masselli stradali di Via Amadeo e Beato Angelico con la conseguente richiesta di intervento eccoci giungere questa mattina all'ennesimo incidente Un tram, sembra proprio per uno di questi masselli malposizionati e pericolosamente sporgenti è deragliato, il pantografo staccato ha colpito un auto parcheggiata nelle vicinanze e sarebbe potuto andare tutto molto peggio. Ma i destinatari di tutte le richieste inevase relative alla manutenzione stradale e l'amministrazione a cui ho inviato il tutto ora che diranno? Mi sembra assurda una situazione del genere, bisognerebbe occuparsi di più delle periferie e quando arrivano segnalazioni intervenire".