Immagine di repertorioTragico incidente nella serata di ieri sera, venerdì 15 maggio, a Milano. Protagonisti dello schianto una motociclista e un automobilista che sono arrivati a scontrarsi per motivi ancora da accertare. Ad avere la peggio è stata la donna di 30 anni in sella alla moto che, dopo l'impatto, è stata sbalzata violentemente contro il cemento. Sfortunatamente, lo scontro le ha fatto perdere il casco, motivo per cui ha sbattuto la testa procurandosi un trauma cerebrale.

La giovane donna in condizioni disperate, lotta per la vita

Tutto è avvenuto nel giro di pochi istanti quando, tra via Archimede e via Fiamma, poco dopo le 21.30 l'Azienda regionale di emergenza urgenza della Lombardia ha ricevuto una chiamata di aiuto. I sanitari del 118 si sono precipitati sul luogo dello scontro, trovando la 30enne per terra in condizioni che sono apparse da subito disperate. Stabilizzata, è stata portata in codice rosso all'ospedale Niguarda dove ora lotta tra la vita e la morte. All'incrocio tra via Archimede e via Fiamma sono poi arrivati anche gli agenti della polizia locale di Milano per effettuare tutti i rilievi del caso e cercare di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Dalle prime informazioni filtrate, pare che la donna, in sella al suo scooter, stesse percorrendo via Fiamma quando è andata a scontrarsi con l'auto, che arrivava da via Archimede. Non risultano particolari conseguenze per il conducente del veicolo con cui la motociclista ha impattato. Gli agenti della locale dovranno stabilire ora se e chi ha mancato la precedenza per attribuire eventuali responsabilità dell'accaduto.