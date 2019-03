Milano, tragico incidente in mattinata: muore giovane motociclista dopo l’impatto contro un’auto

Un giovane di 23 anni è morto in uno scontro avvenuto questa mattina tra la sua moto e una vettura a Milano, in via Santander, in zona Barona. Per il centauro non c’è stato nulla da fare, quando i soccorritori sono giunti sul posto il 23enne era già in arresto circolatorio: sulla dinamica indaga ora la polizia.