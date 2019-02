Milano, torna il concertone di Radio Italia: l’appuntamento è per il 27 maggio in piazza Duomo

Anche quest’anno Milano ospiterà il concerto di Radio Italia: l’appuntamento è fissato per lunedì 27 maggio in piazza Duomo. Si tratta dell’ottavo anno consecutivo per il capoluogo lombardo. La grande novità prevede la replica dell’evento a Palermo il 29 giugno. “Vorrei che questo evento andasse avanti in eterno”, il commento del sindaco Beppe Sala.