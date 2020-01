in foto: Immagine di repertorio

È tornato a casa ubriaco, nella notte tra sabato e domenica, e ha iniziato a picchiare la moglie, costringendola a fuggire dai vicini per mettersi in salvo. Un uomo di 45 anni, originario dello Sri Lanka, è stato arrestato dai carabinieri a Milano per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. La vittima di undici anni più giovane del marito, aveva subito la violenze per mesi senza mai trovare il coraggio per denunciare.

Torna a casa ubriaco e picchia la moglie: le violenze proseguivano da tempo

I militari sono intervenuti in via Baveno, a Milano, avvertiti dai vicini di casa della coppia. Secondo quanto ricostruito, il 45enne, che da tempo picchiava la moglie, quella sera era rientrato a casa dopo aver bevuto molto. Senza particolari motivi aveva cominciato a urlare contro la moglie e a colpirla. All'arrivo dei carabinieri l'uomo si era barricato in casa e non voleva aprire la porta. È stato necessario quindi l'intervento anche dei vigili del fuoco per permettere alle forze dell'ordine di entrare nell'appartamento e bloccare il 45enne, che poi è stato portato nel carcere di San Vittore. La donna è stata soccorsa in codice giallo all'ospedale Niguarda. Dopo le prime cure i medici l'hanno dimessa con dieci giorni di prognosi.