Un uomo è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio dalla polizia dopo aver tirato la leva d'emergenza posta sulla banchina della metro, per due volte nella stessa serata. Come riportato da Repubblica.ti, è accaduto domenica 26 maggio a Milano, poco prima delle 22.30 quando nei pressi della fermata di Palestro, quindi della linea rossa M1, un uomo, presumibilmente uno squilibrato, ha attivato la leva d'emergenza così da fermare il treno in arrivo in stazione.

Il servizio riattivato solo in tarda serata

Poco dopo l'uomo si è diretto verso la stazione di Porta Venezia, poco distante, e ha nuovamente azionato la leva tanto da provocare un nuovo stop dei treni in circolazione. È così che sono intervenuti gli uomini della sicurezza che hanno fermato l'uomo che è stato poi denunciato per interruzione di pubblico servizio. Numerosi i disagi per i passeggeri che hanno dovuto attendere la ripresa del servizio riattivato solo in tarda serata.