Tentato suicidio nella metro di Milano. Attorno alle 17.15 una persona, di cui ancora non si conosce l'identità, avrebbe cercato di suicidarsi lanciandosi sotto un treno in transito alla stazione Inganni, sulla linea rossa (M1). A causa di quello che al momento è un presunto tentato suicidio, la circolazione della linea M1 è stata interrotta tra Pagano e Bisceglie, in una delle due diramazioni della linea rossa. L’Azienda dei trasporti milanesi, Atm, in una nota ha spiegato di essere in attesa che le autorità preposte svolgano tutte le attività di indagine e i rilievi necessari. Atm, si legge nella nota, "ha istituito immediatamente in superficie un collegamento sostitutivo con bus nella tratta interrotta. Gli assistenti alla clientela nelle stazioni indicano ai passeggeri le modalità alternative di viaggio. Atm ha inoltre predisposto un piano di informazione su tutti i canali di comunicazione alla clientela". Non si conoscono al momento le condizioni della persona che è stata investita: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Milano, oltre a un'automedica e a un'ambulanza del 118.