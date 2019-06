Una donna ha tentato di togliersi la vita questa mattina alla stazione della metro di Famagosta a Milano: il tentativo di suicidio è avvenuto intorno alle 8.40, così come comunicato dalla stessa Atm in una nota ufficiale. La donna, le cui generalità non sono ancora state diffuse così come le sue condizioni, si è lanciato sui binari dinanzi agli occhi dei presenti. Il treno ha immediatamente stoppato la propria corsa e per questo la circolazione è stata interrotta: sul posto infatti sono giunte anche due ambulanze e un'auto medica con il personale medico del 118, per prestare le cure alla donna e le forze dell'ordine per verificare quanto accaduto. Per permettere dunque alle Autorità di svolgere le operazioni di rito, la circolazione della linea M2 è interrotta tra le stazioni di Cadorna e Abbiategrasso/Assago.

I treni hanno ripreso a circolare poco dopo le 10

L’Azienda che si occupa dei trasporti milanesi ha istituito in superficie un collegamento sostitutivo con bus nella tratta interrotta e predisposto assistenti ai pendolari a chiunque sia in viaggio che indicano ai passeggeri le modalità alternative di viaggio. La circolazione dei treni della linea M2 ha ripreso regolare servizio intorno alle 10.15: diversi i disagi causati ai viaggiatori sia lungo la linea verde che sulle altre rossa e gialla che hanno risentito dei treni cancellati rallentando le proprie corse.