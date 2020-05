in foto: Immagine di repertorio

Hanno tentato di scippare la borsa a una donna che si trovava in bicicletta lungo via Marco Ulpio Traiano a Milano, ma si trattava di un vice ispettrice della Polizia di Stato che, libera dal servizio, ha fatto arrestare uno dei aggressori. Erano circa le 14.00 di ieri – giovedì 30 aprile – quando l'ispettrice si era fermata un secondo per rispondere a una telefonata, venendo accerchiata da due uomini che tentavano di scippargli la borsa. Di fronte alla sua pronta reazione gli aggressori battevano in ritirata scappando a bordo di un tram della linea 14 in transito.

Aggressori in fuga sul tram 14

La donna ha seguito a distanza i due uomini e ha immediatamente informato i colleghi del Commissariato Sempione quando li ha visti salire a bordo del tram. I poliziotti che sono intervenuti hanno bloccato il tram in piazza Firenze, constatando come "a bordo di questo, nei posti centrali, era seduto uno dei due uomini che aveva appena tentato di rubarle la borsa". I poliziotti "hanno arrestato in flagranza l’uomo che, dopo i controlli effettuati in banca dati, è risultato essere un cittadino algerino di 32 anni".

Arrestato un 32enne con numerosi precedenti

L'uomo è risultato avere numerosi con numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio, in particolare è emerso come in numerose occasioni aveva preso di mira le donne che viaggiavano sui mezzi pubblici. Arrestato è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria mentre del suo complice si sono perso le tracce e ancora non è stato identificato.