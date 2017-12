Ha approfittato delle feste natalizie per cercare di rubare all'interno di una scuola. Ma non ha fatto i conti con la dirigente scolastica che, nonostante il giorno di festa, si trovava all'interno dell'istituto e ha reso vano il suo tentativo, facendolo arrestare. Protagonista in negativo dell'episodio un ladro di 42 anni, con molti precedenti, arrestato la mattina di Santo Stefano a Milano. L'uomo, un cittadino romeno, intorno alle 11 del 26 dicembre ha scavalcato i cancelli dell'istituto comprensivo Franceschi che si trova in via Cagliero ( in zona Maggiolina) con l'intenzione di introdursi nella scuola e rubare probabilmente tutto quello che sarebbe riuscito a trovare.

A dare l'allarme la dirigente scolastica.

Alunni e docenti dell'istituto avrebbero trovato una brutta sorpresa alla ripresa delle lezioni, se non fosse stato per la loro preside. La dirigente scolastica, nonostante la scuola fosse chiusa, era infatti presente all'interno dell'istituto. Ha visto il 42enne scavalcare e, comprese subito le sue intenzioni, ha chiamato il 112. Sul posto è intervenuta una volante della polizia, alla cui vista il ladro ha cercato di scappare, scavalcando nuovamente la recinzione, questa volta in direzione opposta. Il suo tentativo di fuga non è andato a buon fine: l'uomo è stato bloccato pochi metri dopo dagli agenti. Per il 42enne sono scattate le manette: dovrà rispondere di tentato furto aggravato. Nelle sue tasche sono stati trovati due cacciaviti e uno scalpello, con cui probabilmente avrebbe cercato di forzare porte e finestre per introdursi nel complesso scolastico.