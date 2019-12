Ha tentato di baciare e palpeggiare una commessa al lavoro ma è stato bloccato e arrestato per violenza sessuale. Protagonista dell'accaduto un ventunenne di nazionalità somala, nei confronti del quale il giudice delle indagini preliminari, su richiesta della Procura di Milano, ha emesso un provvedimento di custodia cautelare in carcere. I fatti risalgono allo scorso 10 dicembre, quando il giovane si trovava all'interno di un negozio della stazione Centrale di Milano. Vagava senza una meta prestabilita poi, è entrato all'interno dell'esercizio commerciale e ha provato, senza riuscirci, di rubare un oggetto sugli scaffali, destinato alla vendita ai clienti.

Tenta di baciare una commessa

Dopo aver tentato il furto, ha preso di mira una commessa che era di turno e ha tentato di baciarla, bloccandola. Ma la giovane si è opposta alla violenza e ha gridato aiuto, facendolo scappare. Il ragazzo si è dato alla fuga ma successivamente gli agenti della della squadra di polizia giudiziaria della polizia ferroviaria di Milano Centrale, durante i controlli straordinari effettuati per le festività natalizie lo hanno arrestato per violenza sessuale e false attestazioni a pubblico ufficiale.

Arrestato la Vigilia di Natale

Il ventunenne è stato portato in caserma e dopo e stato posto in libertà, ma il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero ha emesso la misura cautelare della detenzione in carcere. La sera del 24 dicembre, proprio il giorno della Vigilia di Natale, il ventunenne è stato nuovamente arrestato e condotto presso il carcere di San Vittore.