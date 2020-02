in foto: Immagine di repertorio

Lo ha fatto salire pensando fosse un cliente ma in realtà l'uomo era un rapinatore che armato di pistola ha prima puntato la pistola alla testa del tassista e poi si è dato alla fuga portando con sé il bottino appena rubato. È questa l'amara serata di un tassista a Milano rimasto vittima di una rapina in zona Comasina domenica 2 febbraio: è stato proprio lui a lanciare l'allarme intorno alle 21 e ad allertare la polizia che in poco tempo è giunta sul posto. Stando a quanto ricostruito l'uomo, 45 anni, stava percorrendo via Comasina alla guida del suo taxi quando, giunto nei pressi del civico 91, è stato fermato da un secondo uomo, dell'età apparente di circa 25/30 anni.

Il rapinatore ha puntata la pistola alla tempia del tassista

Quest'ultimo si è finto un cliente alla ricerca di un mezzo di trasporto per tornare a casa, ma quando è salito a bordo della vettura ha estratto dalla tasca una pistola e l'ha puntata alla testa del tassista intimandogli di consegnargli tutti i soldi in suo possesso. Il tassista ha così dato al rapinatore il proprio portafogli che conteneva circa 200 euro. Il rapinatore a questo punto si è dato alla fuga nelle vie limitrofe facendo perdere in pochi minuti le proprie tracce. Gli agenti di polizia giunti sul posto per i rilievi si sono messi immediatamente alla ricerca dell'uomo descritto dalla vittima come un italiano di massimo 30 anni. Per fortuna quest'ultimo non ha riportato ferite.