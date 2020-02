in foto: Marco Del Torchio (Foto Facebook)

Una lite a bordo di un taxi tra il conducente del veicolo e Marco Del Torchio, noto fotografo delle star del web con oltre 100mila follower su Instagram. L'episodio è avvenuto la scorsa settimana a Milano, ed è stato anche documentato attraverso le stories su Instagram del giovane. Secondo quanto ricostruito sembrerebbe che il tassista abbia di colpo arrestato la corsa della vettura rimproverando il ragazzo per il suo atteggiamento provocatorio. "Non devi prendere per il c… la gente che lavora" avrebbe detto il tassista prima di fermarsi improvvisamente e sbattere fuori dall'auto il fotografo, spintonandolo e bestemmiando.

Le due versioni contrastanti

I due protagonisti della vicenda hanno spiegato in modo diverso la vicenda del litigio a bordo del taxi. Marco Del Torchio, in una delle sue storie su Instagram, ha spiegato che secondo lui a infastidire inspiegabilmente il conducente sarebbe stata una sua telefonata in cui spiegava a un amico di potersi permettere di iniziare a lavorare quando preferiva in quanto libero professionista. Questo atteggiamento avrebbe quindi fatto innervosire il tassista, che dopo poco lo avrebbe invitato a scendere dalla vettura. La versione di Radio Taxi, riportata dal quotidiano "Il Giorno" che ha dato per primo la notizia del diverbio, racconta invece una realtà diversa: la discussione, secondo il conducente dell'auto bianca, sarebbe nata dall'arroganza di Del Torchio nei confronti di una operatrice della centrale radio dei taxi, a cui sarebbero seguiti ulteriori episodi di maleducazione anche nei confronti del conducente, che a quel punto avrebbe perso la pazienza innescando la lite con il ragazzo fino a farlo scendere da taxi.