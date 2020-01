in foto: Immagine di repertorio

Avrebbe travolto lo scooter per poi fuggire, il suv il cui conducente è stato denunciato per omissione di soccorso la scorsa notte a Milano: l'incidente è avvenuto intorno all'1.30 quando l'auto di grossa cilindrata che stava percorrendo via Torino, in pieno centro, si è scontrata con il motorino in sella al quale viaggiavano in quel momento due ragazzi, un uomo e una donna, entrambi 26enne.

L'uomo fermato poco dopo dalla polizia: denunciato

I due dopo lo scontro sono capitolati sull'asfalto riportando diverse contusioni: sul posto sono accorsi i soccorritori del 118 con un'ambulanza che hanno prestato loro le prime cure prima di trasportarli in codice giallo in ospedale al Fatebenfratelli. Per fortuna le loro condizioni non sarebbero gravi. Sul luogo dell'incidente sono accorsi anche gli agenti della polizia locale che hanno raccolto la testimonianza dei feriti e si sono messi immediatamente sulle tracce del fuoristrada rintracciato poco dopo: il conducente è stat denunciato per omissione di soccorso.