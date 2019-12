La banana attaccata con lo scotch alla parete della Galleria Art Basel di Miami da parte di Maurizio Cattelan, rinominata "Comedian" e venduta per 120mila dollari, potrebbe vantare già un omaggio milanese. Come riporta "Mianews", nei pressi di un'altra installazione artistica di Cattelan, il "Dito" medio in piazza Affari a Milano posto di fronte alla Borsa, nella serata di ieri giovedì 12 dicembre è stata notata una seconda banana, questa volta sbucciata, appiccicata su una emittitrice dell'Atm grazie a due nastri di scotch argento. Come per la "collega americana", divorata da un altro artista, David Datuna, che si è registrato postando successivamente il video della sua provocazione, la citazione meneghina ha però avuto lo stesso epilogo in tempi molto brevi. Stamattina, infatti, il frutto era già sparito dal luogo dell'avvistamento, probabilmente divorata da qualcuno che passava di lì che però non avrà la stessa eco mediatica del più famoso Datuna.

Il "Dito" di Cattelan davanti alla Borsa

Originalmente chiamata "L.O.V.E", acronimo di "Libertà. Odio. Vendetta. Eternità.", il "dito medio" di Cattelan è una scultura realizzata in marmo di Carrara, installata nel 2010 in piazza Affari a Milano sotto l'amministrazione dell'allora sindaco Letizia Moratti, che ne aveva concesso lo spazio per un paio di settimane. Nel 2012, invece, il primo cittadino Giuliano Pisapia aveva deciso di renderla permanente senza più spostarla da lì. Diverse sono state le interpretazioni dell'opera, che ufficialmente raffigura una mano intenta a fare un saluto romano ma con le dita spezzate. Tutte, tranne una: il medio, gesto universalmente riconosciuto come insulto non verbale. Questo ha indotto a pensare potesse essere rivolto al mondo della Finanza, di ripudio del potere forte borsista, oltre che allo stile architettonico del ventennio fascista – a cui dovrebbe fare il verso – del palazzo della Borsa. Altri, invece, pensano che il fatto che il dito medio sia rivolto in direzione di chi si avvicina al luogo della Finanza milanese, rendendo quest'ultima l'autrice del gesto nei confronti della popolazione, esclusa dagli affari dei potenti. Cattelan, comunque, non ha mai dato una sua spiegazione circa l'eventuale collegamento tra la sua scultura e il luogo in cui è stata installata.