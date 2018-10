Inseguimento da film a Trezzano sul Naviglio, in provincia di Milano. Due ladri d'appartamento sono stati bloccati dai carabinieri della compagnia di Corsico dopo aver provato a fuggire, subito dopo aver compiuto un furto all'interno di un'abitazione. Durante la fuga i due ladri, uno dei quali è poi risultato essere minorenne, non hanno esitato a speronare un'auto dei carabinieri che cercava di impedire la fuga, sbarrando la strada ai due. Ad avvertire i militari dell'Arma è stato un cittadino, che aveva notato i due "topi d'appartamento" introdursi in un'abitazione. Il cittadino li ha seguiti e ha poi fornito la loro posizione ai carabinieri. Quando la pattuglia ha intimato l'alt ai due, i ladri l'hanno speronata e sono fuggiti. Il rocambolesco inseguimento si è concluso però nel giro di pochi minuti e per i due fuggitivi sono scattate le manette. Gli arrestati sono entrambi residenti nel campo rom di Muggiano, a Milano. Dovranno rispondere di una lunga serie di accuse: furto aggravato in abitazione, uso di distintivi delle forze di polizia e resistenza a pubblico ufficiale.