in foto: immagine di repertorio

Cinque persone sono finite in manette a Milano per traffico di droga in diverse operazioni della polizia contro lo spaccio di stupefacenti.

Spaccio di cocaina: blitz della polizia a Pioltello

Gli agenti della squadra mobile, venerdì sera 19 giugno, hanno arrestato due 24enni egiziani, irregolari sul territorio nazionale e uno dei quali con precedenti, per la detenzione di 260 grammi di cocaina, 32 di hashish e un grammo di marijuana. Le indagini sul traffico di droga nell'hinterland a est della città hanno condotto i poliziotti in una zona residenziale in via Cilea a Pioltello (Milano). L'intervento è scattato venerdì sera verso le 21 quando i poliziotti hanno individuato i due pusher che, a bordo di una vettura crossover, stavano vendendo della droga a un acquirente. I due avevano 15 involucri di cocaina per un peso di 4,7 grammi ed 1, 7 grammi di hashish e 560 euro in contanti. Una volta risaliti all’appartamento in via Cilea in cui i due nascondevano la droga, gli agenti hanno trovato e sequestrato altri involucri di cocaina per un peso di circa 254 grammi, 31 grammi di hashish, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e altri 1.300 euro in contanti.

Vendevano shaboo in un'appartamento di via Imbonati

La sera di giovedì 18 giugno i poliziotti hanno arrestato due cittadini filippini di 41 e 35 anni per detenzione ai fini di spaccio di shaboo. L'intervento è scattato al civico 15 di via Imbonati, dove era stata segnalata un'attività di spaccio di shaboo in un appartamento. Verso le 18 gli agenti hanno fatto irruzione e, nel corso della perquisizione, hanno trovato circa 17,7 grammi (pari a 177 dosi per un valore di 200-250 euro al grammo), materiale per il confezionamento e 130 euro in contanti. I due arrestati risultano irregolari sul territorio nazionale e uno di loro ha precedenti penali per rapina.

Spaccio in un bar di corso Lodi: un arresto

Martedì 16 giugno, verso le ore 21, infine, è finito in manette un cittadino marocchino di 34 anni che gli investigatori hanno individuato come un pusher che spacciava cocaina nei pressi di un bar di corso Lodi. Quando gli agenti lo hanno fermato e perquisito hanno trovato 5 involucri di cocaina in dosi per un peso di 1,6 grammi e di 350 euro in contanti. Lo straniero arrestato è irregolare sul territorio nazionale, senza fissa dimora e con precedenti penali specifici.