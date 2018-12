Un giovane di 28 anni è stato arrestato al MuDeC di Milano a un soffio dal portare a termine il suo furto con destrezza di opera d'arte. L'uomo era riuscito a sostituire ‘Walled Off Hotel Print Box Set', un'opera di 25 centimetri per 25 dello street artist Bansky dal valore stimato di circa 1000 sterline, con una copia, approfittando della folla.

Ma proprio mentre prendeva la via dell'uscita del museo, dove si sta svolgendo la mostra ‘A visual protest. The art of Banksy', è stato individuato e fermato dagli addetti alla vigilanza. Identificato come un cittadino di nazionalità romena incensurato, il ragazzo è stato denunciato mentre i carabinieri ora indagano per stabilire se sia proprio lui l'autore del falso, o se abbia agito solo nella fase di "sostituzione" dell'opera originale con la copia.

Artista anonimo e irriverente, Bansky è tornato in questi giorni a far parlare di sé con una nuova opera, dopo aver lasciato tutti a bocca aperta distruggendo la sua opera appena battuta all'asta per 860.000 da Sotheby's: nascosto tra il pubblico, l'artista stesso o un suo sodale, ha attivato un marchingegno all'interno della cornice che ha ridotto la tela in coriandoli di carta.