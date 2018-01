in foto: (Immagine di repertorio)

Sono stati sorpresi senza biglietto e hanno aggredito due dipendenti di Trenitalia, colpendoli con calci e sputi. Poi, non contenti, hanno iniziato a lanciare sassi contro il convoglio. È quanto sarebbe avvenuto domenica pomeriggio alla stazione di Rogoredo, a Milano, a bordo del treno Intercity 675 partito dalla stazione Centrale e diretto a Ventimiglia, al confine tra Italia e Francia. I responsabili dell'aggressione sarebbero sei ragazzi originari del Nord Africa: il condizionale è d'obbligo, dal momento che i contorni dell'aggressione sono ancora tutti da verificare. Di certo, nella vicenda, c'è la denuncia dei due ferrovieri aggrediti: l'hanno sporta solo una volta arrivati a Ventimiglia perché, come riporta il quotidiano "Il Giorno", dalla stazione di Rogoredo hanno preferito far ripartire subito il convoglio, per timore che la sassaiola iniziata dagli aggressori potesse causare conseguenze agli altri passeggeri e al convoglio stesso. Poi, una volta arrivati in Liguria, i due ferrovieri si sono fatti medicare e hanno raccontato alla polizia quanto accaduto.

La Polfer indaga sul caso.

Secondo quanto riferito i sei giovani passeggeri erano senza titolo di viaggio e sprovvisti anche di documenti. Non si sa se si trovassero già a bordo del convoglio e siano stati fatti scendere, oppure se volessero salire sul treno. Di certo alla fine sono rimasti sulla banchina della stazione di Rogoredo, dove si è consumata l'aggressione ai due capitreno, un uomo e una donna. A indagare sull'episodio è la Polfer, che secondo alcune indiscrezioni avrebbe già individuato i sei responsabili dell'aggressione. Ad aiutare gli investigatori a chiarire la dinamica di quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità saranno anche le immagini delle telecamere di sorveglianza, che hanno ripreso l'aggressione.