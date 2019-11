in foto: La droga e i soldi sequestrati a madre e figlio spacciatori

Li hanno fermati mentre erano fermi in auto a Milano in zona Bande Nere: e così hanno scoperto che nascondevano ben 800 euro in contanti oltre a un grammo e mezzo di cocaina. Complici una madre 60enne e il figlio di 28 anni intenti a spacciare nella propria vettura insieme con il nipotino di lei e figlio di lui, un bimbo di soli 2 anni. Quando i poliziotti si sono poi recati nelle abitazioni di madre e figlio per continuare le perquisizioni di rito come in questi casi hanno trovato circa 26 grammi di cocaina, 14 grammi di marijuana, due grammi di hashish e 1.400 euro in contanti, oltre al materiale per pesare e confezionare le singole dosi di droga.

Il bimbo è stato affidato alla madre

Secondo quanto si apprende i due erano già noti alle forze dell'ordine per diversi precedenti legati sempre allo spaccio: da qui il controllo della polizia della Volkswagen T-Roc con a bordo i due parcheggiata in viale Caterina da Forlì nel pomeriggio di venerdì 15 novembre. Madre e figlio sono stati immediatamente arrestati per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti mentre il bambino di due anni è stato affidato alla madre, che è risultata estranea al giro di spaccio.