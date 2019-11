La circolazione della metro gialla di Milano, la M3, è stata momentaneamente sospesa questa mattina, giovedì 7 novembre, tra le fermate Maciachini e Sondrio. Come ha spiegato Atm via Twitter, l'interruzione si è resa necessaria per consentire ai soccorritori di prestare le cure mediche a un passeggero che ha accusato un malore a bordo di un treno. L'episodio si è verificato attorno alle 9 del mattino su un treno che viaggiava in direzione San Donato. Il convoglio si è fermato alla stazione di Zara, dove l'equipaggio di un'ambulanza ha prestato i necessari soccorsi al passeggero, di cui non si conoscono le condizioni.

Ritardi e disagi su tutta la linea

Atm ha comunicato di aver previsto autobus sostitutivi sulla tratta interrotta: attorno alle 9.40, comunque, l'intervento dei soccorritori sulla banchina si è concluso e la circolazione è lentamente tornata alla regolarità. L'interruzione ha causato rallentamenti a catena sull'intera linea gialla, con ritardi consistenti che hanno inevitabilmente causato disagi a tutti gli utilizzatori della metro, anche considerando che tutto è avvenuto in piena ora di punta.