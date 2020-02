in foto: Uno dei corsi della Croce rossa per insegnare il massaggio cardiaco (Foto: Croce rossa italiana – Comitato area sud milanese via Facebook)

A soli 16 anni, praticando per la prima volta un massaggio cardiaco su un essere umano e non su un manichino, una soccorritrice della Croce rossa italiana ha salvato la vita a una donna. A raccontare la bella storia avvenuta venerdì sera in piazza Duomo, a Milano, è stato il quotidiano "Il Giorno". Asia, questo il nome della giovane soccorritrice, era in piazza assieme ad amici, seduta sui gradini della Cattedrale come fanno tanti altri coetanei. All'improvviso ha visto un capannello di gente radunarsi in un punto della piazza: si è avvicinata e ha visto che per terra c'era una giovane donna, apparentemente priva di sensi, con accanto un uomo spaventato.

Era la prima volta che Asia praticava un massaggio cardiaco su una persona

La ragazza non si è fatta prendere dalla paura né dall'emozione: da giovane volontaria della Croce rossa di Opera, a sud di Milano, si è fatta avanti col compagno della donna a terra offrendo il proprio aiuto. Ha applicato una tecnica che viene insegnata nei corsi di primo soccorso, la Gas – Guarda, ascolta, senti – e ha capito che la donna, di circa 30 anni, non respirava. Quindi, sempre applicando in concreto ciò che fino ad allora aveva fatto solo con i manichini, le ha praticato il massaggio cardiaco. La donna si è ripresa dopo il primo ciclo di massaggi ed è poi stata presa in carico da un equipaggio del 118, con cui Asia si era messa in contatto telefonico durante le manovre di rianimazione. Adesso, come ha raccontato al quotidiano, spera di poter incontrare la donna a cui ha salvato la vita per poter sapere come sta. Intanto però il suo gesto non è passato inosservato: i Cinque stelle lombardi vogliono infatti candidarla al premio Rosa Camuna, benemerenza che la Regione assegna ogni anno, mentre il Comitato dell'area sud milanese della Croce rossa italiana su Facebook si è complimentato con Asia: "Orgogliosi della nostra giovane volontaria che, davanti ad una persona in difficoltà, ha messo in atto le manovre salvavita imparate durante il corso dimostrando un alto senso civico in una situazione di emergenza".